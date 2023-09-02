«Уничтожение мирного населения»: Коц о кассетных снарядах в Донецке Коц: Киев использует кассетные снаряды в Донецке и уничтожает мирное население

Фото: МО Украины

Украина, используя кассетные боеприпасы в Донецке, намеренно уничтожает мирное население, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, в результате таких обстрелов в городе есть погибшие и раненые. Он также подчеркнул, что западные правозащитники не обращают внимания на такие действия Киева.

Донецк продолжают обстреливать кассетными снарядами. Есть погибшие и раненные в западных районах города. <...> Бить такими по городской застройке — умышленно совершать военное преступление. Это процесс намеренного уничтожения мирного населения, — написал Коц.

Он напомнил, что кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения живой силы противника, но мирного населения.

Ранее представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины выпустили более 560 кассетных снарядов по Донецку с начала августа. По их словам, каждый из таких боеприпасов калибра 155-мм несет 72 кассеты. Всего было зафиксировано 185 эпизодов применения кассетных снарядов.

Представительство ДНР в СЦКК также заявило о применении ракет кассетного типа к РСЗО «Ураган». По данным специалистов, ВСУ выпускали такие ракеты 44 раза. Также зафиксировано семь случаев пуска ракет с оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и шесть случаев запуска зажигательных ракет с РСЗО «Град».