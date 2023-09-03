Зеленский сообщил о прохождении временного коридора двумя суднами

Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще два судна прошли по временному коридору в Черном море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter (X). Временный коридор был открыт Киевом.

Еще два судна успешно прошли через наш временный <...> черноморский коридор, — написал украинский лидер.

Ранее Украина попросила Евросоюз о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты судов, которые будут проходить по альтернативному зерновому маршруту в Черном море, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что защита требуется судам, пока они находятся в украинских водах.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны «официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях». Коридоры рассчитаны на суда, находящиеся в украинских портах с февраля 2022 года.

Однако в Министерстве обороны России предупредили, что Москва будет рассматривать в качестве перевозчиков вооружения все корабли, движущиеся на Украину через Черное море. Такие меры ввели после краха зерновой сделки и закрытия гуманитарного коридора.