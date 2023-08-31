Киев попросил у Европы системы ПВО для защиты судов с зерном в Черном море

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Украина просит Евросоюз о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты судов, которые будут проходить по альтернативному зерновому маршруту в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Дмитрия Кулебу. Он уточнил, что защита требуется судам, пока они находятся в украинских водах.

Мы разработали наш альтернативный морской маршрут. <...> Мы просим вас рассмотреть, как вы можете помочь обезопасить этот «зерновой коридор» на время, пока суда находятся в украинских водах. Говоря о помощи, я имею в виду системы ПВО, — цитирует агентство министра.

Ранее сообщалось, что два судна вышли из порта Одессы через открытый Киевом зерновой коридор. Первое (Joseph Schulte) направилось в Турцию, второе (Primus) взяло курс на болгарскую Варну.

Украина объявила об открытии временных коридоров в Черном море 10 августа. Киев предупредил, что на маршруте сохраняется военная угроза, поэтому ответственность за безопасность судов лежит на владельцах и капитанах. Они должны официально подтвердить готовность к плаванию в сложившихся условиях.