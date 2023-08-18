Первое украинское судно вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первое с момента прекращения зерновой сделки украинское судно вошло в Босфорский пролив, сообщает турецкий телеканал TV100. По его данным, речь идет о судне Joseph Schulte, покинувшем порт Одессы еще 16 августа. Отмечается, что корабль идет под флагом Гонконга.

После выхода России из соглашения о «зерновом коридоре» на Украине произошел первый случай, когда торговое судно покинуло порт. Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор, — рассказали турецкие журналисты.

Контейнеровоз вошел в Босфорский пролив в 6:10 по московскому времени. Предполагается, что судно встанет на якорь в турецком порту Амбарлы, расположенном в Стамбуле. Что перевозит сухогруз доподлинно неизвестно.

Профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Улан ранее заявил, что украинские корабли пропускаются через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре, подписанной в 1936 оду в Швейцарии. При этом аналитик считает, что правительство Турции не поддерживает решение направлять коммерческие суда таким образом, так как это сопряжено с рядом опасностей.

Россия вышла из зернового соглашения 18 июля. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерохова, в настоящее время российская сторона активно изучает альтернативы данному соглашению. Первостепенное внимание уделяется поставкам продовольствия в страны Африки.