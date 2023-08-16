Россия изучает возможные альтернативы зерновой сделке Посол РФ в Турции: Россия изучает возможные альтернативы зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, сообщил газете Star посол РФ в Турции Алексей Ерхов. По его словам, первостепенное внимание уделяется поставкам продовольствия в страны Африки. Так, за первые шесть месяцев 2023 года Россия передала почти 10 млн тонн зерновых, уточнил он.

Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН, — рассказал Ерхов.

Уже в ближайшие месяцы несколько африканских государств безвозмездно получат по 25–50 тысяч тонн зерна, добавил он. Также Россия готова передать партнерам минеральные удобрения. Все поставки осуществляются на безвозмездной основе, отметил посол.

Так что черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами, — заключил дипломат.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Турция продолжает обсуждение возобновления зерновой сделки с Организацией Объединенных Наций и странами Запада. Он также добавил, что Анкара находится в контакте и с российской стороной. При этом каких-либо конкретных решений пока принято не было.