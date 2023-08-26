Второе судно вышло из порта Одессы через открытый Киевом зерновой коридор

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Второе судно вышло из порта Одессы через открытый Киевом зерновой коридор, сообщает издание ТСН.ua. Речь идет о балкере Primus, ранее известном под названием Polarstar. Он вышел из акватории Одесского порта 26 августа утром, а прибыл туда незадолго до начала СВО, 20 февраля 2022 года.

Известно, что судно направляется в болгарскую Варну. Руководитель проекта «Института Черноморских Стратегических исследований» Андрей Клименко подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Предполагаемое время прибытия к конечной точке — 27 августа. Балкер передвигается под флагом Либерии.

Primus стал вторым судном, после контейнеровоза Joseph Schulte под флагом Гонконга, которое вышло из порта Одессы вне «зернового коридора».

25 августа сообщалось, что в одесском порту произошел взрыв. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее говорил, что системы противовоздушной обороны сработали в Черноморске, имеющем морской порт. Перед этим в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов.