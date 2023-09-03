«РВ»: группа дронов-камикадзе атаковала Украину

Фото: Минобороны России

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что группа дронов-камикадзе «Герань» атаковала Украину. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.

Как написал канал, после атак беспилотников в районе морского порта Измаил в Одесской области произошли взрывы. «Герани» были зафиксированы у побережья в Измаильском районе около границы с Румынией. Отметим, в Минобороны России информацию не комментировали.

Ранее сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины. Тогда воздушную тревогу объявили на большей части территории страны. 30 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр города призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следовало из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени.