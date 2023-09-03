Арест Коломойского связали с отсутствием успехов у ВСУ Политолог Никулин: арест Коломойского связан с отсутствием успехов у ВСУ

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine President/Global Look Press

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя стали одной из причин ареста олигарха Игоря Коломойского, заявил политолог Игорь Никулин в интервью «Известиям». По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начал борьбу с внутренними противниками на фоне провалов на фронте.

Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. Но, видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу, — считает политолог.

Игорь Никулин привел аналогию с историей Третьего рейха в 1944 году, когда на фоне предстоящего краха Германии во Второй мировой войне участились попытки покушения на Адольфа Гитлера.

Ранее Игоря Коломойского отправили под стражу на 60 дней. Соответствующую меру пресечения избрал Шевченковский суд Киева. Также орган постановил, что бизнесмен может быть выпущен под залог в размере 509 млн гривен.

Служба безопасности Украины подозревает Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным способом. По данным следствия, в течение семи лет олигарх отмыл более 500 млн гривен путем их вывоза за границу. В СБУ считают, что для этого он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.