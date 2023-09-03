ВСУ за сутки 86 раз атаковали территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные за сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак ВСУ погибла мирная жительница.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 86 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц районе Донецка — Александровке, — говорится в заявлении.

Кроме этого, повреждения получили девять частных домов и девять объектов гражданской инфраструктуры республики. Под обстрел ВСУ попали семь районов ДНР. Всего украинская армия выпустила 273 боеприпаса.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватский район и Донецк. Украинская армия выпустила по населенным пунктам четыре кассетных боеприпаса.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены. Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах выбито остекление. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы Запорожской области.