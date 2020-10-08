США из-за «Циркона» хотят охватить соглашениями с РФ все ядерные боеголовки

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Соединённые Штаты планируют охватить договорённостями с Российской Федерацией все ядерные боеголовки. Об этом 8 октября заявил представитель Госдепартамента США, комментируя запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Наша цель — выйти за двусторонние соглашения прошлого и охватить все ядерные боеголовки, — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал работу над ракетой «Циркон» и успешные её испытания большим событием не только в жизни вооружённых сил, но и всей страны, поскольку оснащение ВС России новейшими, «не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства».

«Циркон» был запущен вечером 6 октября из акватории Белого моря с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета преодолела 450 км и попала точно в обозначенную цель через 4,5 минуты. Скорость её полёта составила более 8 Махов (свыше 9,5 тыс. км/ч).

Между тем оборонное ведомство США серьёзно озаботилось появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах увеличить численность американских ВМС в ближайшие 25 лет. Специалист напомнил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё в 2017 году распорядился нарастить численность военных кораблей до 355. Однако в новых условиях и этого количества недостаточно.

Вашингтон видит Пекин своим главным врагом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Китая около 400 боевых кораблей, США хотят превзойти этот показатель. В то же время появление «Циркона» стало новым поводом для беспокойства американских стратегов, писал NEWS.ru.