Соловьёв: США очень хотят уничтожить опасную для них Россию

https://static.news.ru/photo/2f140c36-fd95-11ea-b057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед Соединёнными Штатами стоит задача уничтожить опасную для них Российскую Федерацию. Такого мнения придерживается телеведущий Владимир Соловьёв.

РФ неожиданно для американцев обогнала США в разработке ряда типов вооружений. Применение последних способно привести к прекращению существования Штатов, цитирует журналиста argumenti.ru.

По словам Соловьёва, именно поэтому перед Вашингтоном стоит задача по уничтожению России.

Как ранее писал NEWS.ru, китайское издание Sina заявило, что комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.