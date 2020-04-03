Российские инженеры разработали новый убойный патрон калибра 9 мм

https://static.news.ru/photo/492b2e94-75b2-11ea-ab28-fa163e074e61_660.jpg Фото: cniitm.ru

Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения сообщили о новой разработке. Им удалось создать убойный патрон в калибре 9 мм для пистолета «Удав».

Новый боеприпас, который ещё называют патроном «Удава», также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра 9 мм в мире, — отметили разработчики.

По словам инженеров, новый патрон способен с большого расстояния пробивать современные бронежилеты второго класса защиты.

Ноу-хау наших патронщиков — конфигурация сердечника пули с режущей кромкой на его вершине. Несмотря на скепсис при проектировании, позднее было экспериментально установлено, что подобная конструкция сердечника пули не влияет на кучность стрельбы, — отметили в ЦНИИточмаш.

Ранее NEWS.ru сообщал о другой разработке конструкторов из ЦНИИточмаша. Инженеры изобрели универсальный указатель патронов для оружия.