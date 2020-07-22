Испытания нового вертолёта для спецназа начались в России

https://static.news.ru/photo/adb2e344-cc0f-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: russianhelicopters.aero

В России стартовали лётные испытания нового вертолёта для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Он рассказал, что строительство этих вертолётов проходит параллельно опытно-конструкторским работам (ОКР). По его словам, Ми-8АМТШ-ВН уже вышел на лётные испытания.

Национальный центр вертолётостроения уже приступил к полётам, — поделился Богинский.

По словам индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова, технический облик нового вертолёта был сформирован с учётом опыта боевого применения подобных машин в современных военных конфликтах.

Высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолёта повышают боевые возможности машины и позволяют использовать её для спецопераций в самых сложных условиях, — рассказал он.

Сердюков добавил, что первый этап испытаний завершится в ноябре 2020 года, после чего к полётам будут подключены ещё две машины этого типа, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 уже имеющихся на вооружении ВВС страны таких самолётов.