https://static.news.ru/photo/689f841c-e9d2-11e9-afc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army/via Globallookpress.com

Крупнейшие за последние четверть века совместные учения НАТО и США пройдут на территории десяти стран, в том числе в Восточной Европе. Одной из территорий, где запланированы манёвры, станет Грузия.

Defender Europe («Защитник Европы») мобилизует 20 тысяч солдат из США, девять тысяч американских военных, дислоцированных в Европе, и восемь тысяч армейцев из стран ЕС. Они будут представлять около двух десятков государств, пишет The New York Times .

В Европейском командовании армии Соединённых Штатов целью учений называют «укрепление готовности внутри альянса и сдерживание потенциальных противников».

Помимо стран дальнего зарубежья, таких как Германия и Польша, площадками для военных станут и несколько стран бывшего СССР, в частности «прибалтийская тройка» в составе Латвии, Эстонии и Литвы. Грузия будет единственной страной, не входящей в состав НАТО, но принимающей на своей территории представителей военного блока.

Ранее News.ru писал, что США разработали стратегию военного сдерживания России в Черноморском регионе. Это намерены осуществлять усилением активности стран — участниц Североатлантического альянса у границ РФ. Ради учений Defender Europe Штаты намерены осуществить самую масштабную за 25 лет операцию по переброске войск на европейские территории.