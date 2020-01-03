https://static.news.ru/photo/4f87e0bc-2eda-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Силы и средства российской системы предупреждения о ракетном нападении смогли в 2019 году зафиксировать все зарубежные и отечественные пуски ракет в зоне их ответственности.

Были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения, — сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В данное время в России на боевом дежурстве находятся радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж» в Калининградской, Иркутской, Ленинградской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях. Ведутся работы по установке таких же станции в Мурманской области и Республике Коми.

Ранее NEWS.ru писал, что новый радар «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении начнут строить в Крыму. Объект превзойдёт по своим параметрам станцию «Днепр», покрывающую в том числе регион Ближнего Востока и «видящую» запуски баллистических ракет на дальности до 3,5 тыс. км. В октябре 2019 года заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов сообщил, что строительство станции в Крыму планируется завершить к 2024 году.