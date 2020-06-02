Американские СМИ назвали B-1B «проблемой российского флота»

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Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил США могут стать настоящей проблемой для российского флота. Об этом говорится в публикации издания The Drive.

В ходе недавних испытаний они совершили полёт над Черным морем и отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Возможности американских бомбардировщиков и их отправка в Черноморский регион может стать «очевидным сигналом» для России, считают авторы статьи.

Как писал NEWS.ru, ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области. 6 мая они проводили тренировочную имитацию бомбардировки противника. Самолёты совершили трансатлантический перелёт из штата Южная Дакота.

Как заявил начальник Главного оперативного управления генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, Минобороны России отметило возросшую активность военно-воздушных и военно-морских сил США и союзников вблизи российских границ. В апреле текущего года осуществлён один полёт самолётов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полётов, пояснил он.