В России призвали запретить один вид эмодзи Депутат Иванов призвал запретить в России эмодзи с беременными мужчинами

Фото: IMAGO/Rene Traut/Global Look Press

Эмодзи с однополыми парами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и беременными мужчинами необходимо запретить в России, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные изображения друг другу пересылают в мессенджерах дети.

В современных смартфонах около двух десятков эмодзи открыто пропагандируют нетрадиционные ценности: однополые пары с детьми, целующиеся мужчины, беременный мужчина и другие. Дети постоянно пересылают друг другу эти смайлики, и это является самой настоящей пропагандой, учитывая, что социальные сети и мессенджеры — самые посещаемые ресурсы, — пояснил Иванов.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на принятый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, это явление продолжает проникать в сознание молодежи через визуальные образы в интернете. Он отметил, что такие смайлы следует навсегда заблокировать в РФ.

Необходимо принять меры для того, чтобы удалить эти смайлы и заблокировать их использование в России. Принятие мер необходимо именно в преддверии Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы транслировать будущим поколениям россиян традиционные ценности. Позиция о том, что якобы само по себе возможное разовое случайное обнаружение ребенком информации о нетрадиционных отношениях в виде смайликов не является нарушением норм законодательства, не выдерживает никакой критики, — резюмировал депутат.

Ранее Иванов заявил, что в России стоит прекратить показ западных фильмов об изменах и сомнениях перед свадьбой. По его словам, подобные истории оказывают негативное воздействие на зрителей.