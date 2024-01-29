Рогозин назвал Запад сутенером Украины Рогозин: Запад не даст Киеву капитулировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что западные страны не дадут Украине капитулировать в конфликте с Россией, передает «Газета.Ru». При этом он сравнил Запад с сутенером при «девушке с низкой социальной ответственностью» в лице Киева.

Может ли девушка с низкой социальной ответственностью сама прийти с повинной в милицию? А что скажет ее сутенер? Пока он есть у Украины, ничего там не произойдет, — заявил Рогозин.

Рогозин также призвал не надеяться на победу в США Дональда Трампа, а в ФРГ — партии «Альтернатива для Германии». Сенатор уверен, что победа будет достигнута «лишь силой русского оружия».

Он добавил, что мир наступит за счет быстрой реакции России на угрозы на фронте. Рогозин подчеркнул, что важным фактором будет и пополнение армии вместе с ее оснащением.

Ранее Рогозин заявил, что Россия не приемлет ничего, кроме решительной победы и разгрома врага. Если остановиться, то страна будет иметь на своих западных границах «колоссальный накаченный ненавистью и оружием потенциал, который ставит под сомнение сам факт нашего существования», отмечал он.