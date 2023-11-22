Рогозин — о СВО: если мы уже ввязались в эту драку, надо идти до конца

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Дмитрий Рогозин

Два месяца назад руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин был делегирован в верхнюю палату российского парламента как представитель Заксобрания Запорожской области. До июля 2022-го Рогозин возглавлял Роскосмос. В декабре того же года глава «Царских волков» был тяжело ранен в Донецке в ходе артобстрела, его помощник погиб. После выздоровления он вернулся на СВО. Как удается сочетать работу в Совете Федерации и в зоне украинского конфликта, каким образом обеспечить ротацию российских военных, Дмитрий Рогозин рассказал NEWS.ru.

Зачем на самом деле Украина применяет ракеты ATACMS

— Кажется, вы одним из первых сообщали, что украинцы впервые применили на линии боевого соприкосновения американские ракеты ATACMS. В какой степени появление этого «чудо-оружия» изменило расклад сил в зоне СВО?

— Действительно, в ночь на 17 октября ВСУ впервые применили дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США по пригороду запорожского Бердянска.

Каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая нашпигована 275 боевыми элементами M74. Такие боевые элементы мы нашли на месте удара. На тот момент ни США, ни Украина не сообщали о поставках этих ракет в ВСУ. Передача дальнобойных ракет с дальностью применения до 300 км была сделана под шумок уничтожения Израилем сектора Газа.

Для запуска этих ракет предназначены универсальные пусковые установки М142 Himars, которые уже имеются в распоряжении неприятеля.

Напомню, что это не первая поставка дальнобойных ракет и в целом «вундерваффе» со стороны коллективного Запада Украине. Таким же «чудо-оружием» сначала назвали «Байрактары», затем европейские и американские танки, реактивные системы HIMARS и дальнобойную британо-французскую ракету Storm Shadow. Одну из Storm Shadow еще летом на линии соприкосновения с противником захватили бойцы подразделения «Барс-11». При содействии «Царских волков» трофей был передан представителям ОПК для изучения.

Что касается влияния ATACMS на ситуацию на фронте, то дальность применения ракеты позволяет ВСУ обстреливать, если мы говорим о Запорожье, населенные пункты вплоть до морского побережья. Во-первых, такие ракеты применяются ВСУ, чтобы «кошмарить» мирное население, посеять страх и вызывать панику; во-вторых — для нанесения точечных ударов по складам и местам сосредоточения живой силы и военной техники. Однако за полтора года СВО мы вроде бы научились рассредотачивать подразделения и материальные средства, а наша ПВО успешно поражает высокоскоростные и маневренные вражеские цели.

То есть, учитывая стоимость ракет, а залп ATACMS оценивается в 1 млн долларов, и невозможность использования их для нанесения массированных ударов, на ситуацию на линии соприкосновения они практически никакого влияния не оказывают. Это скорее средство психологического воздействия на общественное мнение.

Я не раз был, как говорится, «на передке» — это многокилометровые минные поля и окопы. Именно там обычными рядовыми и сержантами решается ситуация на фронте. Восхищаюсь нашими бойцами, которые мужественно и самоотверженно держат линию фронта.

Фото: US Army

«Если Родина воюет, не могу отсиживаться в московском кабинете»

— Вы собираетесь снова в зону СВО?

— Я являюсь сенатором от законодательного органа Запорожской области. Линия фронта проходит по моему субъекту федерации. Естественно, я как сенатор, как человек, который с прошлого года непосредственно участвующий в боевых действиях, не могу бросить людей — ни жителей Запорожской области, ни бойцов, с которыми плечом к плечу провел год в окопах и блиндажах.

Большую часть месяца я провожу в Запорожской области и возвращаюсь в Москву только на мероприятия в Совете Федерации или для встреч с представителями ОПК. Если моя Родина воюет, сидит в окопах под огнем врага, я не могу просто отсиживаться в московском кабинете.

Надо ли проводить вторую волну мобилизации в России

— Весной вы призывали ко второй волне мобилизации. Считаете, это до сих пор необходимо?

— Надо понимать, что на Украине мы имеем дело с конфликтом, в котором нам противостоит коллективный блок НАТО. Альянс участвует в полный рост: обучение украинских военных и отправка иностранных наемников, поставки вооружения, предоставление услуг космической разведки и связи. ОПК всего коллективного Запада — ведущие и самые богатые предприятия работают на ВСУ. Это не просто потворство, это прямое военное вовлечение стран НАТО в эту войну. И мы должны себе отдавать отчет в том, что нам приходится бороться с такой силой, которая в том числе еще одновременно проводит политику жесточайших санкций в отношении нашей страны.

Нужно понимать, что имеющейся группировкой мы можем удержать противника, что успешно продемонстрировали, сорвав любые попытки ВСУ прорыва линии фронта. Мы способны откинуть врага и проводить наступательные операции локального характера. Но чтобы сломать хребет ВСУ, чтобы провести ротацию среди наших военнослужащих, дать им просто отдохнуть — съездить домой к семье, подлечиться, я предлагаю увеличить набор добровольцев, создать условия для тиражирования того опыта, который получен в подразделениях «Барс» и «Царские волки».

Кто такие добровольцы? Это в основном люди за 40–50 лет, служившие в силовых структурах, люди высокомотивированные, подготовленные, имеющие воинские специальности. Это люди, которые могут общаться с молодыми сослуживцами, настраивать их на предстоящий бой, объяснять им ценности, за которые можно и живот свой положить.

Мне кажется, это очень важно. Надо дать возможность еще большему количеству людей заключать контракты.

— Появляется информация о том, что российская армия научилась глушить Starlink Илона Маска. Правда ли это? Какую опасность терминалы представляют сегодня?

— Всех научно-технических подробностей я вам рассказать не могу, но работы над этой проблемой начались еще в мою бытность главой Роскосмоса. Уже тогда наши специалисты успешно решали эту проблему, получив в распоряжение захваченные у ВСУ терминалы Starlink.

«Многие сенаторы интересуются моим опытом участия в СВО»

— Как вам работается в Совфеде? Как известно, вы там вошли в состав оборонного комитета. В блогосфере пишут, что некоторые сенаторы не воспринимают вас как равного себе.

— Могу ответить вам цитатой профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: «И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!» Я призываю вас не читать, что написано на заборе — в соцсетях.

У нас с членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сложились крепкие рабочие отношения. Многие интересуются полученным мной в ходе СВО опытом и деталями происходящего на фронте. От своих коллег по комитету я ничего не скрываю, работаем откровенно и в доверительной обстановке, прилагаем максимум усилий для содействия нашей армии.

Фото: Михаил Воскресенский//РИА Новости Дмитрий Рогозин

Как появились «Царские волки»

— Недавно президент России Владимир Путин рассказал историю о переименовании проекта «Сфера». Позже журналисты шутили, что именно благодаря тому, как быстро вы реагировали на слова президента, у вас сохранились крепкие позиции в Роскосмосе. Как вы реагируете на такие рассуждения?

— До работы в Роскосмосе, если вы помните, я в течение 11 лет был вице-премьером правительства по оборонно-промышленному комплексу.

До сих пор сохраняю дружеские и рабочие отношения с директорами и главными конструкторами многих предприятий. Благодаря этому в условиях проведения СВО я смог выполнить ряд задач в интересах нашей армии и добровольческих подразделений напрямую с предприятиями.

Именно для этого была создана группа военных советников и научно-технический центр «Царские волки», на базе которого проходят обучение операторы дронов, ведется разработка и испытания в боевых условиях вооружения и военной техники.

Если говорить конкретно о Роскосмосе, то, полагаю, добрая память обо мне сохраняется благодаря моему человеческому подходу к сотрудникам, вниманию к деталям и моему желанию вникнуть и разобраться в каждой ситуации. Благодаря моей цели вернуть российской космонавтике ее историческое первое место. Благодаря решенным при мне задачам — безаварийной серии пусков ракет-носителей и длительному сроку без каких-либо иных нештатных ситуаций, завершению строительства российского сегмента МКС, решению вопросов с долгами Центра Хруничева, началу летных испытаний самой тяжелой в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая станет основой безопасности нашей страны на ближайшие 3–4 десятилетия. Ну и, конечно, успешному выполнению других задач.

«Если мы уже ввязались в эту драку, надо идти до конца»

— Вы как-то говорили, что в ходе СВО мы можем взять под контроль любые территории, главное — какой ценой. Какую цену Россия готова заплатить за победу? Как и когда может закончиться конфликт с Киевом?

— Каждый житель России должен задать вопрос сам себе. Что он готов отдать, чтобы обезопасить себя и, главное, своих детей и внуков от новой войны, которая будет неминуемо страшнее?

Если мы остановимся, то мы будем иметь на своих западных границах колоссальный накаченный ненавистью и оружием потенциал, который ставит под сомнение сам факт нашего существования. Поэтому либо мы, либо они. Мне раньше тоже казалась сумасшедшей идея российско-украинской войны.

Сейчас я могу сказать: если мы уже ввязались в эту драку, надо идти до конца. Она должна на нас закончиться, и ничего, кроме решительной победы и разгрома врага, мы не приемлем.

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