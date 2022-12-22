Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке со стороны ВСУ

Фото: roscosmos.ru

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке, передает ТАСС со ссылкой на его помощника. Собеседник агентства добавил, что жизни руководителя группы военных советников «Царские волки» ничего не угрожает. Отмечается, что Рогозин получил ранение в спину и был госпитализирован.

На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет, — рассказал помощник Рогозина.

Он при этом назвал атаку целенаправленной, а также указал на то, что специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства.

Ранее стало известно, что в Донецке был обстрелян ВСУ ресторан «Шеш-Беш», в котором находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В результате нападения был также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который отказался от госпитализации после оказания первой помощи. Отмечается, что в результате обстрела погибло два человека.