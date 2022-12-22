В Донецке обстреляли ресторан, где мог находиться Дмитрий Рогозин Baza: в Донецке обстреляли ресторан, где мог находиться Дмитрий Рогозин

Telegram-канал Baza сообщил, что в Донецке обстрелян ресторан, в котором якобы отмечал день рождения экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его данным, под обстрел попало заведение «Шеш-Беш».

Издание отмечает, что ресторан обстреляли снарядами калибра 155 мм.

По неподтвержденной информации, сам Рогозин не пострадал, однако ранения получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, при этом погиб его охранник.

Ранее глава группы военных советников «Царские волки» на Украине Дмитрий Рогозин сообщил, что попал под обстрел на Угледарском направлении в зоне СВО. По словам Рогозина, автомобиль, на котором он передвигался, был уничтожен. Рогозин в результате обстрела не пострадал.