Рогозин попал под обстрел вблизи Угледара

Глава группы военных советников «Царские волки» в зоне военной операции на Украине Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что попал под обстрел в ходе продвижения на Угледарском направлении в зоне СВО. По его рассказам, ему с группой пришлось пройти несколько километров по обледенелой тропе, чтобы не увязнуть в почве. После этого бойцы ВС РФ «поработали по противнику», добавил он.

Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на Угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела и идти еще несколько километров по покрытой льдом разбитой тропе до самой «ленточки», перебегая со снайперскими «плетками» и превратившимися в гири боеприпасами сектора пулеметного обстрела. Но мы дошли. Поработали по неприятелю, — написал Рогозин.

Ранее Рогозину дали произвести серию выстрелов из гранатомета по позициям ВСУ в Авдеевке, кадрами поделился военкор Андрей Руденко. На видео видно, как российский военный направляет оружие из пикапа в сторону ВСУ, после чего Рогозин производит обстрел. Руденко назвал происходящее на видео дерзким рейдом.

Ранее Рогозин заявил, что Россия не должна терпеть ту «бесовщину», которая происходит на Украине, для этого ей необходимо идти до конца и брать Киев. По его словам, оставлять Украину в том виде, в котором она сейчас существует, нельзя.

До этого Рогозин призвал россиян вступать в ряды добровольцев и отправляться на фронт. Экс-глава Роскосмоса заявил, что в зоне СВО для РФ решается очень многое и сплоченность всех граждан страны будет преимуществом.