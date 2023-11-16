Военэксперт рассказал, когда ВСУ перестанут удерживать плацдарм в Крынках Военэксперт Тимошенко: попытки ВСУ удержать плацдарм приведут к гибели

Если в ходе массированных атак армии России в Крынках, артиллерия вооруженных сил Украины потеряет возможность наносить удары по российским позициям, то ВСУ больше не смогут удерживать находящийся там плацдарм, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, плацдарм истощает украинские запасы, а дальнейшие попытки удержать его могут привести к массовой гибели украинских солдат.

ВСУ хотели создать в Крынках плацдарм, чтобы перебросить туда военную технику, обеспечить в регионе устойчивость и попытаться продвинуться вперед. Если их артиллерия больше не сможет вести ответный огонь, они там совсем не смогут удержаться, — отметил Тимошенко.

Эксперт подчеркнул, что украинское командование уже истощило свои оперативные резервы по всей полосе фронта и сейчас вынуждено снимать солдат, подготовленных для ротации севернее Авдеевки и Бахмута, и перебрасывать их на днепровское направление.

Людей расходуют по 500 человек в сутки, а без них на плацдарме ничего не сделаешь. Они хоть как-то пытаются свои позиции сохранить, усилить, удержать. По времени смогут удерживать в зависимости от того, как сильно будем на него давить, — заключил Тимошенко.

15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вооруженные силы России подтянули дополнительные силы к Крынкам и устроили украинским военным «огненный ад». По его словам, только за последние несколько дней украинская армия потеряла порядка сотни военнослужащих.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВСУ пытаются расширить плацдарм у Крынок и Казачьих Лагерей под Алешками. По информации канала, российские войска привлекают значительные силы для разгрома противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.