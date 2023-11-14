ВСУ готовят тайное наступление на Крым. Чего не пишут в сводках СВО?

Фото: МО Украины

Наступление ВСУ в сторону Крыма, текущая обстановка на всех фронтах СВО, критическая ситуация у Авдеевки, отъезд спортсменов из России, Дональд Трамп против Кремля — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«НгП раZVедка» привела свежие данные о ситуации в зоне СВО

«За прошедшие сутки противник пытался вернуть утраченную инициативу и предпринял ряд контратак на различных участках фронта. Купянское направление. В районе Тимковки противник успеха не имел, понес потери и отступил. Направление Сватово — Кременная. В лесополосе в районе Кременной противник предпринял попытку штурма наших позиций, успеха не имел. Запорожское направление. Противник при поддержке бронетехники продолжает атаковать и наши позиции в районе н. п. Работино и лесополос к северо-западу от Вербового, атаки успеха не имеют. Херсонское направление. Враг усилил контроль и продолжает удерживать плацдарм в н. п. Крынки», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Военная хроника» объяснила, что нужно знать о наступлении ВСУ на Херсонском направлении

«На протяжении нескольких недель между ВС РФ и подразделениями ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области идут ожесточенные бои. Однако реальных успехов у ВСУ нет, и им приходится обходиться информационными операциями. Украинцы пытаются сохранить и расширить плацдарм в районе сел Крынки и Казачьи Лагери в Алешкинском районе. К уничтожению противника привлекаются значительные силы», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что цель ВСУ на Херсонском направлении — выйти к Корсунскому заказнику, а также к трассе М-14 в сторону Крыма.

Фото: МО Украины

«С учетом присутствия небольшого количества ДРГ на островах Днепра в прибрежной полосе территория, на которой в данный момент находятся ВСУ, — это около 10 кв. км. Сюда входят и два села — Крынки и Казачьи Лагери, и прилегающая территория, по которой украинские войска пытаются перемещаться. Подчеркнем, что якобы захваченная территория на самом деле изначально находилась в так называемой серой зоне. Продвинуться дальше у ВСУ не получается. ВС РФ применяют по украинской пехоте численностью до двух рот ствольную артиллерию и FPV-дроны, однако полностью уничтожить украинские войска из-за их разрозненности и малочисленности пока не удается», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала сделали вывод, что происходящее сейчас на Херсонском направлении может быть попыткой ВСУ скрыть тайное наступление на других участках фронта. Также они не исключили, что операция по полноценной высадке десанта была сорвана ударами ВКС РФ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Иди и смотри» опубликовал данные о ситуации у Авдеевки

«Российская армия смогла продвинуться по флангам на Авдеевском направлении. На севере есть продвижение в районе Петровского. Идут бои. ВС РФ также закрепляются к югу от Авдеевки. В скором времени ситуация для ВСУ может стать критической», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Александр Сладков объяснил, почему не нужно уговаривать спортсменов оставаться в России

«Солдат тратит ради Родины жизнь или здоровье, спортсмен — десятки лет тренировок. Один воюет, второй страдает от отлучения от соревнований. Я стараюсь понять спортсменов из когорты высших достижений. Стремишься к высотам, заслуживаешь посягнуть на них, а тут Родина бросает вызов Западу, который пока имеет силу кого-то привлекать, отстранять от Олимпиады. Теперь поймите меня, я стараюсь сделать серую солдатскую массу одушевленной. Там тоже есть свои „олимпийские чемпионы“, и они ничуть не ниже по необходимости доя Родины, чем спортсмены», — отметил военкор.

По словам Сладкова, российский солдат сейчас, помимо прочего, воюет для того, чтобы «Запад не мог усомниться в праве РФ участвовать в Олимпиаде».

«Солдат сегодня вообще воюет за наши права и нашу свободу. А спортсмены уезжают — не уезжают. Айтишников жалко, будущих светил науки и здравоохранения, молодых бизнесменов. Этих да, хорошо бы вернуть и создать все условия для дальнейшей работы на благо России. А спортсмены, пусть едут. Если они не с нами. Кто не с нами, тот против нас», — добавил журналист.

Фото: МО РФ

Александр Коц объяснил, почему возвращение Трампа на пост президента США не должно радовать россиян

«Не разделяю оптимизм некоторых экспертов по поводу возможного возвращения Трампа на пост главы США. Мол, он-то нагнет Украину и оставит ее без портков. Снова завели старую шарманку о пророссийском президенте. При „пророссийском“ Трампе, напомню, произошли высылки российских дипломатов из США. Были закрыты здания дипмиссии в Сан-Франциско и торгпредства в Нью-Йорке. В обнародованной 18 декабря 2017 года новой Стратегии национальной безопасности США Россия была названа „ревизионистской державой“, которая противостоят США. За 2018 год было введено шесть пакетов санкций: за Крым, за покушение на Сергея Скрипаля и тд. За 2019 год в Америке было принято семь пакетов санкций», — отметил военкор.

Также Коц напомнил, что при Трампе были нанесены удары по Сирии и состоялся выход Вашингтона из соглашения «О ракетах средней и малой дальности» и договора по открытому небу.

«При Трампе Госдепартамент США подтвердил намерение американской администрации начать поставки Украине летального оружия. Летальное оружие, поставки которого начались в 2018 году, включали в себя крупнокалиберные снайперские винтовки, боеприпасы и запчасти к ним, а также современные ПТРК FGM-148 Javelin. В последний год правления Трампа Украине американского оружия за год продано на $510 млн. В предыдущие же годы Вашингтон поставлял Киеву военные грузы в среднем на $170–250 млн. Понятно, что часть решений Трампом были приняты под давлением конгресса. Но это лишний раз показывает американскую модель, которая больше зависит от внутриполитической конъюнктуры, а не желания и воли одного человека. А значит, надеяться надо в первую очередь на собственные силы», — добавил журналист.

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