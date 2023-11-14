ВС России уничтожили ангар с техникой ВСУ в промзоне под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры удара российскими силами по промышленной зоне под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как отмечается, в ангаре Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрывали свою боевую технику.

Ориентируясь на столб дыма, авторы канала выражают уверенность, что снаряд достиг цели.

Накануне сообщалось, что российские силы продвинулись под Авдеевкой в результате наступления в районе Петровского и успешно отбили серию атак ВСУ и на южном участке фронта. По данным на утро вторника, 14 ноября, российская армия начала развивать наступление в Авдеевском направлении. Удалось продвинуться по флангам: на севере в районе Петровского идут бои, к югу — бойцы закрепляются. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На Времевском направлении удалось сорвать ротации украинской армии, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, при этом ВСУ потеряли не менее 50 военнослужащих и семь транспортных средств.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак уверен, что следующий год станет поворотным в конфликте на Украине. По его словам, ВСУ будут продолжать наступление. Со стороны Запада же потребуется еще больше антироссийских санкций и помощи Киеву с системой противовоздушной обороны.