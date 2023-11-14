Стало известно о продвижении российских сил по флангам Авдеевки «Иди и смотри»: российские силы развивают наступление под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России развивают наступление в Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным канала, российские силы смогли продвинуться по флангам. Минобороны РФ данную информацию не комментировало

На севере есть продвижение в районе Петровского. Идут бои, — уточнил источник.

Также армия РФ закрепляются к югу от Авдеевки. В скором времени ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать критической, считают авторы канала.

О том, что российские силы продвинулись под Авдеевкой в результате наступления в районе Петровского, сообщалось накануне. Также говорилось, что российская армия успешно отбила серию атак ВСУ и на южном участке фронта. Отмечается, что бойцы продолжают «сжимать клещи вокруг города».

О тяжелых боях на Авдеевском направлении сообщает и Telegram-канал «Два майора». Отмечается, что российские силы закрепились на окраине населенного пункта Степовое, теснят противника из села, позиции переходят из рук в руки. Противник при этом тянет резервы для восполнения потерь.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», на южном фланге ожесточенные бои идут в районе Донецкой фильтровальной станции и СТ «Виноградники». Российские силы улучшили свое тактическое положение у Степового (Петровского) на севере.