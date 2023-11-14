Обстановка, ситуация, бои у Авдеевки 14 ноября: есть ли успехи у ВС РФ WarGonzo: ВСУ с трудом держат оборону на Авдеевском направлении

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российская армия продолжает вести наступление на Авдеевском направлении, пишет WarGonzo. Что там сегодня происходит и какие еще новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 14 ноября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ вели штурм Марьинки. Есть тактический успех. У Невельского и Первомайского — встречные бои. У Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), на южных, восточных и северных подступах к Авдеевке, у Степного (не путать с одноименными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Новокалинова российские войска атакуют при мощной поддержке средств дальнего поражения. У последнего из перечисленных населенных пунктов есть продвижение. ВСУ с трудом держат оборону. При этом ведут обстрелы Донецка, Водяного, Опытного и села Красногоровка», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении ВС России ведут тяжелые бои на южном направлении в промзоне.

«На северном выступе фронта наши подразделения закрепились на окраине н. п. Степовое, теснят противника из села, обстановка развивается динамично, позиции переходят из рук в руки. Противник тянет резервы на направление, стараясь восполнить потери», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке бойцы ВС РФ закрепляются к востоку от Степного.

«У террикона продолжаются встречные бои. Кроме того, русской армии удалось продвинуться в районе Северного, а также Первомайского», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» передает, что на Авдеевском участке ВС РФ улучшили свое тактическое положение у Степового (Петровского) на севере.

«На южном фланге же ожесточенные бои идут в районе Донецкой фильтровальной станции и СТ „Виноградники“», — пишет источник.

«НгП раZVедка» рассказала, что вчера утром на Авдеевском направлении было затишье.

«После улучшения видимости бои возобновились, наши войска закрепились на восточных окраинах Степового и продолжили атаковать противника в западной части населенного пункта, в настоящий момент ведется зачистка взятых под контроль новых позиций, однако линия фронта здесь нестабильна, позиции могут еще не раз переходить от одной стороны к другой, поэтому в этом вопросе мы пока временно воздержимся от подробных комментариев. Севернее т. н. садов наши силы продолжают вести наступление в районе лесополосы, противник отчаянно сопротивляется, работают Bradley, танки, тем не менее его удалось оттеснить к северной части посадки. В течение дня артиллерия активно уплотняла объекты ВСУ в Авдеевке, работала армейская авиация и ВКС, Очеретино вниманием также не обошли, реактивная артиллерия нанесла ряд массированных ударов по объектам врага на территории населенного пункта. Противник продолжает затыкать дыры свежими резервами, но последние отнюдь не бездонные, скоро тяжесть потерь себя покажет, причем лавинообразно», — добавили авторы канала.

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