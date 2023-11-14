Украинский схрон с оружием и боеприпасами найден в Херсонской области Полицейские нашли схрон с гранатами в заброшенном доме в Херсонской области

Фото: t.me/police_kherson_press

Сотрудники полиции Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами, гранатами и камуфляжной формой ВСУ на окраине населенного пункта Новопавловка, сообщает издание «МВД Медиа». По его данным, в тайнике хранились патроны для автомата Калашникова, гранаты РГД-5, а также наступательная граната РГН. Предполагается, что схрон был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.

В Херсонской области сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из региональной Росгвардии <...> обнаружили под бетонной плитой в заброшенном доме на окраине села Новопавловка Каланчакского района схрон с боеприпасами, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Специалисты Росгвардии изучили оставленные диверсантами боеприпасы и пришли к выводу, что они непригодны для дальнейшего использования. Найденные гранаты и патроны были уничтожены с помощью накладного заряда тротила. Сотрудники правоохранительных органов Херсонской области продолжают проводить мероприятия по пресечению незаконного распространения огнестрельного оружия и взрывчатки.

В начале ноября сотрудники ФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики. Он был найден в поселке Степное. Все изъятое вооружение было передано для использования в подразделения Минобороны РФ.