В ДНР нашли тайник с боеприпасами ФСБ выявила украинский тайник с оружием и боеприпасами в поселке Степное

Фото: НАК

Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в поселке Степное, сообщают «Известия» со ссылкой на ФСБ России. Отмечается, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция была проведена ФСБ совместно с органами военной контрразведки Восточного военного округа.

Изъятое вооружение и боеприпасы переданы для использования в подразделения Министерства обороны Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в тайнике находились гранатомет шведского производства АТ-4, три автомата Калашникова АК-74, 20 гранат Ф-1. Кроме того, изъяты 12 пакетов со взрывчатым веществом, а также более 3000 патронов к огнестрельному оружию. Помимо этого, в схроне найдены поддельные документы российского и украинского образцов.

До этого сотрудники УФСБ России по Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой недалеко от города Таврийск. В нем находились боеприпасы для различных типов стрелкового оружия, гранаты, а также боеприпасы к гранатометам РПГ-7.

Владельца тайника нашли. Им оказался гражданин Украины 1994 года рождения, который сейчас воюет в составе украинского подразделения теробороны.