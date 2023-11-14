В США назвали условие победы для Украины Newsweek: победа ВСУ возможна только при вмешательстве в конфликт Вашингтона

Фото: МО Украины

Запад уже не сможет одержать победу в конфликте на Украине, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев, пишет Newsweek со ссылкой на анонимного сотрудника Конгресса США. По его словам, американскому руководству нужно не только поддерживать текущий уровень поддержки Киева, но и повысить свою вовлеченность, чтобы Украина смогла победить в конфликте с Россией.

Чтобы Украина победила, <...>, США потребуется не только придерживаться текущего курса — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем. <...>. Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс, — сказал он.

Ранее бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что глава Украины Владимир Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт. По его словам, причиной раздора стал провал контрнаступления. Арестович указал, что сейчас в стране сложилась ситуация, когда главнокомандующий и президент говорят разные вещи о конфликте и его перспективах.

Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис ранее выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной может пойти по «корейскому» сценарию, а именно Киев признает как минимум на время потерю своей территории. Американский генерал также напомнил, что летнее наступление Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации обернулось тупиком для Киева.