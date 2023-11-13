Стало известно о продвижении российских сил под Авдеевкой «Иди и смотри»: российские силы продвинулись под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Российские силы продвинулись под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Уточняется, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) наступают к северу от города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Бои идут к северу от Авдеевки, в районе Петровского, — сообщил источник канала.

По его словам, российская армия успешно отбила серию атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном участке фронта. Отмечается, что бойцы продолжают «сжимать клещи вокруг города».

Успехи ВС РФ к северу от Авдеевки подтверждаются сообщениями военных корреспондентов и околовоенных источников. Так, по данным Telegram-канала «Рыбарь», удалось расширить зону контроля на северо-запад от железной дороги у Степового, а также закрепиться у восточных окраин самого села. По данным канала «Два майора», расширена зона контроля у населенного пункта Степовое на северном выступе фронта. Российские силы закрепились на окраинах села.

Также отмечалось, что ВС России под Артемовском вышли из обороны и пошли в атаку на украинские позиции с новой силой. По информации канала, россиян на этом направлении очень много, они успешно уничтожают личный состав и бронетехнику противника. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.