Армия России сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР Рогов сообщил о срыве попыток ротации ВСУ на Времевском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские подразделения сорвали несколько попыток ВСУ провести ротацию на Времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, при этом были уничтожены не менее 50 украинских военнослужащих и семь транспортных средств.

На Времевском направлении за сутки несколько ротаций подразделений ВСУ было пресечено, уничтожено не менее 50 боевиков и семь единиц транспортных средств, на которых эта ротация должна была осуществляться, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили пехотную группу украинских военных, засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Противника вычислили при помощи воздушной разведки. После того как данные передали на командный пункт, бойцы нанесли удары из РСЗО «Град».

Также стало известно об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении в районе города Степногорска. Цели поразили бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады. Отмечается, что подтверждение было получено при помощи беспилотников.