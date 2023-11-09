Артиллеристы «положили» пехотинцев ВСУ на одном из активных направлений МО: артиллеристы уничтожили пехотинцев ВСУ близ Артемовска

Фото: МО РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили пехотную группу украинских военных, засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Противника вычислили при помощи воздушной разведки и передали данные на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. В ведомстве уточнили, что удары наносились из РСЗО «Град», которые находятся на боевом дежурстве круглосуточно.

Расчеты РСЗО «Град» наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, как боевая машина пехоты ВСУ стала давить своих военнослужащих в зоне СВО. На кадрах видно, как бронемашина наезжает на своих в лесополосе, пытаясь развернуться. Во время маневра несколько бойцов свалились с крыши машины, некоторые военные оказались под гусеницами.

Перед этим в Сети появилось видео уничтожения российскими военными штурмовой группы ВСУ на Ореховском направлении у населенного пункта Работино. На кадрах видно, как дрон армейского спецназа «Осман» нанес точное огневое поражение по украинским военнослужащим.