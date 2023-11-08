Сладков объяснил, сколько осталось до Авдеевки: что пишут военкоры 8 ноября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Текущая ситуация у Авдеевки, на левом берегу Днепра и на Херсонском направлении, удары по Донецку, эвакуация подбитой западной техники, концерт Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в Донбассе, выбор США между Украиной и Израилем — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков рассказал про текущую ситуацию на Авдеевском направлении

«Авдеевка. Мы наступаем. Судя по официальным заявлениям, бережем людей, но атака, она всегда сопряжена с нашими большими усилиями. Знаю, что с юга осталось 400 метров до зданий населенного пункта Авдеевка. Знаю, что с севера мы уже рвемся к коксохиму. Пока о каких-то больших результатах говорить рано, но командование и солдаты делают все, чтобы наконец закончить с окружением Авдеевки. Мы говорили о том, что в сводках обстрелов центра Донецка больше нет. Оказывается, противник не оставил свои планы, наносит удары и по центру, и по окраинам столицы ДНР, показывая, что потенциал у него есть и не все связано с Авдеевкой, что он дальше будет наносить удары. Ракетные атаки возможны и несут опасность для любого города, допустим для Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей. Мы готовы к отражению этих атак», — написал военкор.

«Военная хроника» рассказала, зачем ВСУ эвакуируют подбитую западную технику

«7 ноября появилось любопытное видео, на котором украинские военные эвакуируют с поля боя, предположительно, горящий БТР Stryker производства США. Поврежденная машина, предположительно, во время буксировки была подбита попаданием FPV-дрона и загорелась. Почему это происходит? Во-первых, для значительной части западных вооружений конфликт на Украине — это первая серьезная война, где применяется широчайший спектр вооружений как советского образца, так и современных. Изучить особенности их воздействия на технику может быть очень полезно, и второго такого шанса может уже не быть», — отметил источник.

Фото: Spc. Osvaldo Fuentes/Keystone Press Agency/Global Look Press БТР Stryker

Во-вторых, пишут авторы канала, по технике применяются боеприпасы, которых не существовало на момент ее разработки, в условиях, которых также не было в вооруженных конфликтах.

«Применение боеприпасов по украинской технике, разработанной и построенной за рубежом, может стать предметом изучения, после чего создатели военной техники смогут определить направления для дальнейшего развития. Еще одной причиной непрерывных попыток эвакуировать технику с поля боя может быть нежелание демонстрировать высокие потери. Одна из важнейших причин, почему ВСУ стараются вытягивать с поля боя даже те образцы техники, которые невозможно восстановить, — технологии изготовления. Даже с очень сильно поврежденной техники есть возможность добыть какие-то компоненты или запчасти. В частности, известны случаи, когда ВСУ снимали со сгоревших танков Т-64 и Т-72 опорные катки и некоторые компоненты двигателей», — добавила «Военная хроника».

«НгП раZVедка» рассказала, что происходит на Херсонском направлении

«Враг продолжает удерживать плацдарм в н. п. Крынки, продолжается переброска подкреплений из состава 35-й, 36-й ОБрМП, в районе лесопосадок южнее Крынок. На остров Алешкинский переброшено четыре штурмовых группы, еще две группы из состава 38-й ОБрМП переброшены севернее н. п. Подстепное, готовится попытка наступления на данный населенный пункт. На правом берегу наблюдается высокая активность пехоты противника, ближе к береговой линии подтягивается артиллерия. Также на Черном море наблюдается активность украинской беспилотной авиации, в частности разведывательные БПЛА отслеживают район мыса Тарханкут. Не исключена очередная попытка высадки украинских ДРГ в Крыму», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Андрей Руденко прокомментировал слова Моргенштерна о возможном возвращении в РФ

«Моргенштерн готов рассмотреть вариант поездки в Донбасс с концертом перед военными, если ему дадут вернуться в Россию и жить как раньше. Сколько можно унижать людей, отстаивающих Россию в Донбассе? Нам не нужны Ромы Звери, Моргенштерны и другая сволочь, якобы „одумавшаяся“ и решившая топить за Родину. Это все ложь, бабло у них закончилось, вот и стремятся назад. Причем их принимают и обеляют. Это как? Вы с ума сошли? У нас можно Родину полоскать, а потом приехать и сказать „я передумал“, и все радостно распластали объятия, да и еще проекты им сразу организовывать? Это что за ересь? Предатель — он и есть предатель! И прощения им нет. Если вы не можете пережить без них свои новогодние корпоративы, то завезите их как иностранных звезд и танцуйте, а нас этим кормить не надо!» — возмутился журналист.

Андрей Медведев объяснил, почему США не перестанут помогать Украине из-за Израиля

«Есть еще одна ошибка, которую мы можем совершить. Однако избежать ее не трудно. Это переоценка готовности Запада пожертвовать позициями на Украине в пользу поддержки Израиля. По воспоминаниям Георгия Жукова, в 1939–1940 годах Иосиф Сталин и другие члены Политбюро были всерьез убеждены, что войны на Востоке не будет. Дескать, вермахт слишком завяз на западном направлении. И даже после стремительного разгрома Франции советское руководство, Сталин прежде всего, не было готово точку зрения изменить. Вот и сейчас все чаще у экспертов можно услышать мнение, что, дескать, Вашингтону придется выбирать — Израиль или Украина», — написал журналист.

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Медведева, США в настоящий момент могут себе позволить помогать сразу двум странам.

«Другой вопрос, конечно, лежит в плоскости помощи фактической: вооружение, техника, снаряжение, системы ПВО и РЭБ. Это не деньги, быстро не напечатать. Но все же, учитывая так называемую черноморскую стратегию, где Украина и Восточное Средиземноморье рассматриваются как две части единого фронта против России, стоит предположить, что поддерживать США будут всех. А иллюзии, что за поддержкой Израиля американцы забудут Украину, весьма и весьма опасны», — добавил Медведев.

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