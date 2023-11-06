Боевые действия у Авдеевки, конец наступа ВСУ: что пишут военкоры 6 ноября

Фото: МО Украины

Конец наступления ВСУ в Запорожье, текущие бои и обстановка у Авдеевки, ситуация в Крынках на левом берегу Днепра у Херсона, иллюзии о проблемах Украины — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» рассказала, действительно ли ВСУ остановили наступление в Запорожье

«По поводу остановки наступления ВСУ в Запорожье нужно понимать следующее. Во-первых, речь идет о том, что силы, собранные ВСУ для контрнаступления, практически выдохлись. Последние три-четыре недели ВСУ идут на штурмы пехотой без бронетехники. В результате получаются „мясные штурмы“, которые не позволяют добиться серьезного успеха. Во-вторых, сейчас атаки ВСУ уже не являются прорывами — попытки ударов в самом благоприятном для ВСУ случае превращаются в бои за конкретную лесопосадку. Даже если им удается продвинуться, через некоторое время следует контратака ВС РФ, и позицию отбивают обратно», — отметил источник.

В-третьих, пишут авторы канала, это не значит, что боев на Запорожском направлении нет.

Фото: МО Украины

«Активность артиллерии, контрбатарейная борьба и работа разведки не прерываются ни на минуту. Для войск текущая ситуация — это все еще ежедневные бои, но с гораздо меньшей активностью и интенсивностью. Обстановка на Запорожском фронте практически идентична тому, что происходит на Времевском выступе. Инициатива перешла к ВС РФ, и продвижение в одной посадке для ВСУ заканчивается потерей штурмовых подразделений и дальнейшим продвижением ВС РФ на три посадки вперед, что обессмысливает боевые действия украинской стороны. Предложить войскам альтернативный и, что не менее важно, адекватный план действий командование ВСУ в данный момент не может. Доступные ресурсы практически исчерпаны, а каждое следующее пополнение личного состава имеет в разы меньше мотивации, хуже подготовлено и сдается в плен чаще, чем предыдущая волна мобилизованных», — добавила «Военная хроника».

Борис Рожин рассказал, что сейчас происходит на Авдеевском направлении

«Авдеевка. Продолжаются ожесточенные бои к северу и югу от города. К югу в районе н. п. Северное и остатков „Царской охоты“ серьезного продвижения у нас пока нет. К северу продолжаются бои за железную дорогу к северо-западу от Авдеевки. Противник вводит в бой резервы для контратак. Наши войска расширяют выступ у н. п. Красногоровка, а также ведут подготовительные работы к продвижению к авдеевскому коксохиму. Обе стороны несут в этих боях ощутимые потери в людях и технике. Большая часть штабов и часть тылов противника уже выведены из Авдеевки через н. п. Орловка», — сообщил военный эксперт.

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«По ситуации в Крынках. Тяжелые бои в Крынках продолжаются, противник закрепился в части села, подвоз личного состава и боеприпасов осуществляет в основном ночью — на лодках по натянутым веревкам. Работают танки и артиллерия противника, от кассет до ракет, в воздухе нет минуты, чтобы не было вражеских птиц или FPV. Наши штурмовики выбили противника из леса, продолжая сковывать врага с обеих сторон села. Артиллерия работает по выявленному противнику в постройках, а также на подходах к самому селу, на водной переправе и островах. Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм и в конечном итоге сбросить его в реку. Обстановка тяжелая, но контролируемая», — отметил военкор.

Фото: МО Украины

Андрей Медведев призвал не переоценивать проблемы Украины

«Вот чего нам сейчас не нужно, так это иллюзий. И пустых надежд. Неважно, что в журнале Time или Economist говорит Валерий Залужный. Провалился, дескать, „контрнаступ“, а дальше будет сложнее. Неважно, что дурочка Джорджа Мелони рассказывает пранкерам про усталость Европы от Украины. И не стоит обращать внимания на многочисленные статьи в западной прессе, где пишут про то, как на Владимира Зеленского давит Запад, чтобы тот начал переговоры с Москвой. Или в той или иной форме рассуждают об отсутствии перспектив в войне, об усталости ВСУ и прочих, приятных нашему уху вещах. Это все ерунда, белый шум. Он не значит ничего. Запад не будет останавливать войну на Украине и поддержку Киева. Под словом „Запад“ тут стоит понимать прежде всего США. Европа, может, и устала, и экономика просела. Но кого интересует мнение вассала? А Вашингтон всерьез заложился на проект уничтожения или как минимум тотального ослабления России. В Украину годами вкладывали деньги, как в бизнес-проект, где задачи и прибыли отсрочены. США вообще подходят к политике как к бизнесу», — отметил журналист.

По словам Медведева, в настоящее время рано говорить о переломе или победе в рамках СВО.

«Пока мы только на пути к этому перелому в СВО. Но он, безусловно, уже имеет некие очертания. Впрочем, речь не о нас. Речь о том, что нам надо четко понимать: Запад, точнее Вашингтон, сейчас Украину не бросит. Даже если придется ради этого изрядно распотрошить экономику ЕС. И нам стоит понимать, что быстро ничего не закончится. И впереди, скорее всего, зимнее наступление ВСУ. Уж кем они будут наступать, это проблема Киева. Но наступление будет. Как и усиление активности в части нанесения ударов по нашим тылам и аэродромам. Нам рано праздновать успех, перелом или еще что-то вроде этого. Нам надо готовиться к новым вызовам. Без всяких иллюзий», — добавил он.

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