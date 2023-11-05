ВС РФ сужают котел у Авдеевки – осталось 7 км: что пишут военкоры 5 ноября WarGonzo: ВСУ перебрасывают резервы к Авдеевскому коксохиму

Фото: МО РФ

Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ под Авдеевкой и продвинулись в направлении села Новокалиново. Что известно о ситуации на Авдеевском направлении к этой минуте?

Российские войска сужают котел в районе Авдеевки 5 ноября

Как сообщает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО», сейчас российская армия наносит интенсивные удары по позициям украинских войск тяжелой артиллерией и РСЗО под Авдеевкой. В течение всего дня удары ВС РФ не прекращались.

«По нашей информации, за сегодня штурмовые группы снова продвинулись к западу от железной дороги и в направлении села Новокалиново на северном фланге», — пишет канал со ссылкой на военкоров.

По данным Telegram-канала, бойцы ВС РФ продвинулись в районе поселка Северное на южном фланге Авдеевского направления.

«До полного кольца остается не более 7 километров», — утверждает канал.

Источники ресурса добавляют, что ВСУ 5 ноября понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Российская авиация атакует позиции ВСУ под Авдеевкой

Telegram-канал «Донбасский Партизан» сообщает, что 5 ноября российский Ка-52 «Аллигатор» наносил удары неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по позициям украинских войск на восточных окраинах Авдеевки.

«Из-за насыщенности переднего края средствами ПВО противника Ка-52 вынуждены действовать с предельной дистанции. Лишь в редких случаях удается накрывать противника залпами неуправляемых ракет по старинке не с кабрирования», — отмечается в сообщении ресурса.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: МО РФ

ВС РФ применили «Ланцет» с автонаведением под Авдеевкой и сорвали эвакуацию Leopard-2

«Здесь ВС РФ серьезно напрягают ВСУ со всех сторон в Авдеевке. К югу особых успехов у российской армии не было. А вот северо-западнее прорыв к „железке“ у Степного на участке в 3,5 километра и контроль над терриконом у Авдеевского коксохима — большой бонус для ВС РФ. Но ситуация динамичная. ВСУ перебросили резервы и пытаются контратаковать. Причем, не только под Авдеевкой», — пишет канал WarGonzo.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские бойцы под Авдеевкой «Ланцетом» поразили американскую боевую машины пехоты Bradley.

«Спецназ ВС РФ эффективно поразил БМП Bradley барражирующим боеприпасом „Ланцет“, воспользовавшись неопытностью украинского экипажа, который завёл американскую боевую машину в смертельную ловушку», — пишет Telegram-канал.

Канал «Военная хроника» сообщает о появлении на направлении новой номенклатуры беспилотной техники, которая усложнит задачи ВСУ.

«Появление „Ланцетов“ с автозахватом цели на Авдеевском направлении может ощутимо усложнить, а возможно, и укоротить жизнь украинскому транспорту, на котором в данный момент перевозятся припасы для гарнизона ВСУ», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Минобороны РФ эти данные не комментировало

ВС РФ штурмуют АКХЗ

Доброволец-сапер с позывным «Вожак» в своем Telegram-канале сообщил о ситуации в районе Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

«Сегодня громко и дымно было на Коксохиме. Отработала авиация, очень похоже, что взорвали склад боекомплектов — густой черный дым стоял очень долго. На нашем участке четко работали танкисты. Долго работать им не дают. 3–5 минут после первого залпа, и тут же прилетает немецкий камикадзе. Но парни приноровились, отработали на ура», — пишет боец.

Минобороны России эти данные не комментировало.

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