Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, техника западного производства поражена управляемой ракетой из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Расчет БПЛА-разведчиков обнаружил возле лесопосадки бронеавтомобиль ВСУ западного производства. Получив задачу на его уничтожение, экипаж мобильных групп воздушно-десантных войск оперативно выдвинулся в указанный район, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия предотвратила четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении в районе Синьковки и Тимковки. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие ликвидировали два минометных расчета противника в районе Вишневого и Петропавловки.

Позже стало известно, что бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям ВСУ у Клещеевки. Один БПЛА взорвался рядом с орудием, которое противник накрыл маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж. В Сети появились кадры работы военнослужащих ВС РФ по вражеским пунктам дислокации.