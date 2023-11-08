Войска РФ сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российская артиллерия предотвратила четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении в районе Синьковки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, также завязалась контрбатарейная борьба, в ходе которой российские военнослужащие ликвидировали два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.

В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» сорваны четыре попытки проведения ротации вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки, — уточнил собеседник агентства.

Ранее военнослужащие Западной группировки войск ВС РФ получили боевые награды и денежные сертификаты на миллион рублей каждый за уничтожение танков Leopard 2 на Купянском направлении. Первый сертификат получил расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй — командир разведгруппы с позывным Крестный, уничтожившей танк с помощью БПЛА «Ланцет». Деньги для поощрения бойцов передали певец Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская. Кроме того, военнослужащим группировки «Запад» вручили государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность в ходе СВО.