Российские военные получили по миллиону рублей за уничтожение Leopard 2 Российские военные получили награды и по 1 млн рублей за уничтожение Leopard 2

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Военнослужащие Западной группировки войск ВС РФ получили боевые награды и денежные сертификаты на миллион рублей каждый за уничтожение танков Leopard 2 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Первый сертификат получил расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй — командир разведгруппы с позывным Крестный, уничтожившей танк с помощью БПЛА «Ланцет».

Военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали очередную попытку наступления подразделений ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. На передовых позициях одновременно вручают сразу несколько боевых государственных и ведомственных наград, а также два сертификата на выплату денежных средств за подбитые хваленые танки Leopard 2 немецкого производства. И все, кого здесь награждают, — это разведчики группировки войск «Запад», — говорится в сообщении.

Деньги для поощрения бойцов передали певец Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская. Кроме того, военнослужащим группировки «Запад» вручили государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность в ходе СВО. Сертификаты на выплату денежных средств и медали бойцы получили из рук заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерала-лейтенанта Владимира Лугового.

Ранее бойцы группировки войск ВС России «Юг» сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой. По имеющимся данным, неподвижная боевая машина была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».