Армия России поразила штаб ВСУ под Антоновкой в ДНР Минобороны: ВС РФ поразили штаб десантно-штурмовой бригады ВСУ у Антоновки в ДНР

Фото: МО РФ

Российская армия поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны. Также ВС РФ поразили живую силу и технику 30-й механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в ДНР, — говорится в сообщении МО РФ.

Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, по данным Минобороны. Также были уничтожены две украинские боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б» и три пикапа.

Южная группировка войск отбила пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ под Малоильиновкой и Клещеевкой. Кроме того, российские военные отбили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении, где Украина потеряла до 60 военнослужащих, два БТР и САУ «Акация». Также были поражены подразделения 128-й бригады теробороны близ Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео удара ВС РФ по ангару с техникой ВСУ в промзоне под Авдеевкой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.