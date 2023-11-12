ВСУ платят украинцам за выстрел по бойцам ВС РФ: сводка военкоров 12 ноября

Фото: МО Украины

Развитие инженерных войск, стоимость выстрела по бойцам ВС РФ, день рождения в окопе на Херсонском направлении, мощнейший контрудар России, причастность Украины к подрыву «Северного потока» — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Во-первых, опыт маскировки в рамках СВО, он настолько насыщен, что систематизировать, изучить и превратить в теорию и учебную практику будет стоить сил. Во-вторых, эти „линии Суровикина“. Лично я думал, что с нынешними возможностями разминирования и проходимостью нашей техники мы способны двигаться вперед, наплевав на всякие преграды с высокой колокольни. А нет. Можно на ровном месте устраивать такие лабиринты для противника, что выходить он будет, условно говоря, сугубо на наши пулеметы. Ну и третье: сирийский опыт подземной войны, абсолютно актуализированный нынешней войной на Ближнем Востоке. Мы этот опыт игнорируем в СВО, нет прорыва в его применении нами, это сказывается прежде всего в отсутствии штатных инженерных средств малой механизации для скорой работы под землей», — написал военкор.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

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«Яробор — командир разведроты «Отважных» — вспоминает случай во время битвы за Попасную, когда он служил в ЧВК «Вагнер». ВСУ оплачивали местным жителям за стрельбу по нашим бойцам. Например, один выстрел из 82-мм миномета стоил 1000 гривен. Чем некоторые и пользовались.

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«Сидели в поле следили за ВСУ, а они следили за нами, и тут вечереет, и они начинают идти в атаку. На нас пошли 2 танка, 5 БМП и 50 человек пехоты. Встретила их наша группа из 12 человек. На наши позиции подъехала вражеская БМП, боец с позиции прибежал ко мне в штаб и попросил научить его стрелять с РПГ, это было самое быстрое обучение стрельбе из гранатомета. После боя погибших не было, но было много раненых, которые не вышли из боя и держали оборону. Ранения были осколочные, баротравмы, а офицер начал терять зрение. Моей задачей было поменять раненых на здоровых бойцов и продолжать держать оборону. Свой день рождения встретил в окопе, только начал разворачивать подарок, а тут наступление ВСУ. Тогда в окопе я разворачивал подарок от жены, она мне подарила именные часы, которые я никогда не снимаю», — рассказал мужчина.

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«С ночи по районам, занятым ВСУ, активно работает артиллерия. С мест сообщают, что по плотности огня и количеству техники это очень напоминает операцию в Авдеевке. ВСУ пытаются огрызаться, но сказываются нехватка сил и большие потери», — отметил источник.

Фото: МО РФ

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«В газете The Washington Post опубликована любопытная статья о „Северном потоке — 2“ и якобы связи диверсии с украинскими спецслужбами. По данным авторов, одним из координаторов операции был полковник ССО Роман Червинский. Однако, несмотря на складность в повествовании, ситуация обстоит несколько иначе, чем ее подали в СМИ. Роман Червинский является бывшим начальником 5-го управления департамента контрразведки. А его задержание и обвинение в курировании неудачной операции по угону российского самолета, после чего якобы произошел ракетный удар по Канатово, — это просто предлог для его изолирования», — отметил источник.

Авторы канала подчеркнули, что ранее Червинский и его люди организовали слежку и прослушивание родного брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака — Дениса Ермака.

«Это вскрылось, и внутри структур разразился огромный скандал, ведь сам Червинский, как и бывший начальник ГУР Украины Василий Бурба, уволенный Зеленским, — ставленники экс-президента Петра Порошенко. После отстранения Бурбы в 2020 году Ермак переключился на Червинского из-за того, что последний знает слишком много подноготной. Поскольку, будучи руководителем 5-го управления, он отвечал за некоторые операции по устранению многих нежелательных личностей на Украине. Это без учета того, что у него есть компромат на Зеленского и его офис», — пишет «Рыбарь».

По мнению авторов канала, публикация в The Washington Post, как и обвинение в неудачной операции, — «прямой заказ от офиса президента Украины и лично Андрея Ермака, чтобы заставить бывшего главу 5-го управления замолчать».

«Но сама суть сегодняшней роли СМИ наглядно продемонстрирована на примере этой ситуации. Неважно, насколько статусным является то или иное информагентство, их задачи просты — отрабатывать нужную повестку или заказ в угоду тех, кто больше платит. Поэтому относиться всерьез к публикациям вроде этой не стоит: любую такую информацию следует перепроверять и делить на два», — добавил «Рыбарь».

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