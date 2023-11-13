Обстановка у Авдеевки, реальные потери ВСУ: что пишут военкоры 13 ноября

Фото: МО Украины

Обстановка на Авдеевском направлении, реальные потери ВСУ, подробности распространения фейка о прорыве украинской ДРГ в Белгородскую область, мобильные воздушные операционные для ВС РФ, ситуация в Крынках и у берегов Днепра — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» рассказала о текущей ситуации у Авдеевки

«Северный фланг: между Очеретином и Новобахмутовкой ВСУ пытаются накопить подразделения 47-й ОМБр „Магура“. По скоплениям БМП M2 Bradley и другой техники активно работают ствольная и реактивная артиллерия, FPV-дроны. Из-за ударов некоторые части украинской армии рассредоточиваются между Бердычами и Семеновкой. Активные бои фиксируются также в окрестностях Красногоровки, однако о попытках ВСУ пробиться к этому селу говорить пока преждевременно. Из-за дождей продвижение в сторону Степового замедлилось, но не завершилось», — отметил источник.

Авторы канала сообщили, что на южном фланге Авдеевского направления существенных изменений в районе Водяное — Северное нет.

«ВС РФ закрепились в лесополосах в 1 км южнее поселка. Западной техники в этом районе практически нет, однако ВСУ, предположительно, перебросили сюда танковую роту 23-й ОМБр с Запорожского направления, что косвенно говорит об истощении оборонительных порядков на этом направлении. Авдеевская операция для ВСУ все больше начинает напоминать бои за Артемовск. Это наблюдение подтверждается практически каждый день: в целом ощущается нервозность ВСУ как на уровне управления боем, так и на уровне планирования операций, а действия украинской армии все чаще носят реактивный, а не спланированный характер, что говорит о нарастающей нагрузке на фронт и сложностях с обеспечением», — добавила «Военная хроника».

«Старше Эдды» раскрыл реальные потери ВСУ в ходе спецоперации

«США оценивают общие потери ВСУ в нынешнем конфликте в 190 тысяч убитыми и ранеными, пишет Economist. Все это похоже на сеанс Кашпировского, а скорее на тренинги бизнес-тренера, который обещает, что вы точно станете миллионером. 190 тысяч общих потерь — значит, что безвозвратных потерь около 40 тысяч, а это, в свою очередь, является полной чушью, причем чушью поистине гомерических масштабов. Низшая оценка безвозвратных потерь Киева (убитые, пленные и искалеченные) — это как раз те самые 190 тысяч человек. Причем, повторюсь, это минимально возможная оценка, по факту потери гораздо выше. 190 тысяч общих потерь — это даже меньше того, что противник потерял в ходе Бахмутско-Соледарского сражения», — написал источник.

Фото: МО Украины

«Два майора» узнали, откуда появилась информация об украинской ДРГ под Белгородом 13 ноября

«Утром в инфополе завирусилось видео с сообщением об „уничтоженной украинской ДРГ“ в Шебекинском районе Белгородской области. Информация была опровергнута губернатором Белгородской области, а шебекинцы, посмотревшие видео, в комментариях обратили внимание на то, что у них в районе таких лесов нет. Разлетевшееся видео с коротким комментарием было предложено админу одного из местных белгородских пабликов, который, внимательно не изучив закадровый текст, его и опубликовал», — отметил источник.

По информации авторов канала, «данный фейк снимался по приказу командования оперативно-тактической группы „Сумы“ вчера вечером бойцами 101-й бригады теробороны на лесной дороге в районе н. п. Стариково Шосткинского района Сумской области с целью демонстрации перед руководством ВСУ „эффективности предпринимаемых антидиверсионных мер“».

«Вранье, показуха, красивые доклады в ВСУ никто не отменял. ЦИПСО решили использовать попавшийся им в руки „шедевр кинематографии“ для продвижения в российское инфополе и, вероятно, обвинения наших каналов в распространении фейков. Старый прием. В итоге 101-я бригада теробороны сейчас получит по башке от своих же и почетное наименование „голливудская“», — добавили «Два майора».

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«Мобильные воздушные операционные на базе вертолетов Ми-26 проходят испытания и в ближайшее время поступят в российские войска. Специальные медицинские контейнеры, укомплектованные всем необходимым оборудованием (диагностическим, операционным и реанимационным) и созданные с учетом опыта СВО, будут размещаться в грузовом отсеке вертолета. Летающий медицинский комплекс позволит оперативнее оказывать необходимую помощь, доставляя специалистов и эвакуируя раненых в непосредственной близости к ЛБС», — написал военкор.

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«Два последних дня командование группировки войск „Катран“ проводило ротацию передовых подразделений, действующих в Крынках. Из-за интенсивного огня российской артиллерии штурмовые отряды ВМС Украины поредели, что вынудило противника усилить плацдарм дополнительными силами. Вчера ночью и утром в центральную часть населенного пункта под прикрытием артиллерии и минометов были переброшены сводные группы 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты. Два отряда 36-й ОБрМП были направлены в лесной массив, примыкающий к селу. По всей видимости, украинские подразделения планируют расширить зону контроля в лесном массиве, что вполне обоснованно. Под прикрытием посадок гораздо удобнее оборудовать опорные пункты для развития наступления на левом берегу Днепра», — пишет источник.

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