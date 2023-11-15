ВСУ попали в «огненный ад» в Крынках Сальдо заявил, что ВС России устроили ВСУ «огненный ад» в Крынках

Фото: МО Украины

Российские войска подтянули дополнительные силы к Крынкам и устроили «огненный ад» для ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, только за последние два-три дня украинская армия потеряла около сотни военнослужащих.

Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники, — написал глава региона.

Военнослужащие ВСУ «сидят по подвалам», и «перебегают по одному» по ночам, пояснил Сальдо.

Он привел данные группировки «Днепр» о том, что на всем участке левобережья от железнодорожного моста до Крынок находится «около полутора рот» ВСУ. По его словам, противник преимущественно действует малыми группами. При этом на какое-то время в атаку посылали больше украинских бойцов, чем российские средства поражения успевали уничтожать, утверждает Сальдо.

Говоря по-простому, [противник] забросал мясом, — добавил он.

Херсонский губернатор пояснил «для не местных», что левобережье представляет собой заболоченную местность, поросшую растительностью. И при этом до выхода на оперативный простор от Крынок дальше, чем от левого берега до этого села, по словам Сальдо.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВСУ пытаются расширить плацдарм у Крынок и Казачьих Лагерей под Алешками. По информации канала, российские войска привлекают значительные силы для разгрома противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.