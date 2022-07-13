«Разум или понос»: Медведев указал, зачем ЕС разрешил транзит в Калининград Медведев: ЕС нехотя разрешил транзит в Калининград из-за «победы разума» или «поноса от страха»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предположил, что Евросоюз мог отменить ограничения по транзиту грузов в Калининград благодаря «победе разума» над «кретинизмом» и «пещерной русофобией» либо из-за боязни потерять «выгодный транзит» по территории России. Он особенно подчеркнул несправедливость блокады региона.

ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России, — написал Медведев.

Ранее днем Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград подпавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. При этом в ЕК отметили, что ЕС и Россия напрямую не обсуждали вопрос отмены «блокады» Калининграда, Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала «проявлением реализма и здравомыслия» разъяснения ЕК по транзиту подпавших под санкции грузов в Калининград через территорию Литвы. Она подчеркнула, что Москва будет «плотно» следить за реализацией обещанных условий.