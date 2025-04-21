Путин увидел знак в смерти папы римского в пасхальные дни Путин назвал смерть папы римского в пасхальные дни особым знаком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин считает смерть папы римского Франциска в пасхальные дни знаком. Общаясь с журналистами в рамках церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», он пояснил, что в эти дни Господь призывает к себе человека, который не напрасно прожил жизнь, передает ТАСС. Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни.

То, что папа римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, — я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, традиционное понимание того, что, если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего, — сказал президент.

Также президент, комментируя смерть Франциска, заявил, что папа римский очень хорошо относился к России. Глава государства подчеркнул, что россияне будут помнить об этом всегда.

Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Журнал Time почтил его память, поместив его черно-белый портрет на обложку нового номера. В публикации в соцсети X издание назвало понтифика «реформаторским лидером», чье правление принесло значительные изменения для католической церкви.