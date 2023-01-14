Небензя: Россия готова к достижению целей спецоперации переговорами

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы к сценарию, при котором целей спецоперации на Украине можно было бы достигнуть мирным путем. В противном случае задачи спецоперации Россия достигнет военными методами, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что спецоперация на Украине закончится тогда, когда от Киева не будет угроза для Москвы. Также должна закончиться дискриминация русскоязычного населения на Украине, добавил дипломат.

Если этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем, — заявил постпред.

Ранее Василий Небензя заявил, что Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за удары по Донецку. Дипломат добавил, что в декабре в Донецке происходила настоящая бойня с применением западного оружия. Представитель России отметил, что ВСУ пытались сровнять город с землей.