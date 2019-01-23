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Помпео призвал Мадуро передать власть лидеру оппозиции

Николас Мадуро Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть главе оппозиционного парламента Хуану Гуайдо. 

«Мы призываем Мадуро уйти и открыть путь законному лидеру, представляющему волю народа Венесуэлы», — заявил Помпео

По словам госсекретаря, жители Венесуэлы достаточно долго страдали от диктатуры Мадуро. Помпео добавил, что власти США поддерживают Гуайдо в формировании переходного правительства, которое будет временно руководить Венесуэлой до новых выборов.

Ранее главный оппозиционер Венесуэлы Гуайдо провозгласил себя и.о. президента. Об этом он заявил на митинге в Каракасе, писал News.ru.


#сша #Помпео #венесуэла #николасмадуро
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