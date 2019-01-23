Помпео призвал Мадуро передать власть лидеру оппозиции

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Николас Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть главе оппозиционного парламента Хуану Гуайдо.

«Мы призываем Мадуро уйти и открыть путь законному лидеру, представляющему волю народа Венесуэлы», — заявил Помпео

The United States recognizes Juan Guaido’s courageous decision to assume the role of Interim President per Venezuela’s Constitution Article 233. We support @AsambleaVE and their efforts to establish a transitional government and prepare #Venezuela for free and fair elections. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 23 января 2019 г.

По словам госсекретаря, жители Венесуэлы достаточно долго страдали от диктатуры Мадуро. Помпео добавил, что власти США поддерживают Гуайдо в формировании переходного правительства, которое будет временно руководить Венесуэлой до новых выборов.

Ранее главный оппозиционер Венесуэлы Гуайдо провозгласил себя и.о. президента. Об этом он заявил на митинге в Каракасе, писал News.ru.