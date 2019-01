Помпео призвал Мадуро передать власть лидеру оппозиции

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть главе оппозиционного парламента Хуану Гуайдо.

The United States recognizes Juan Guaido’s courageous decision to assume the role of Interim President per Venezuela’s Constitution Article 233. We support @AsambleaVE and their efforts to establish a transitional government and prepare #Venezuela for free and fair elections.