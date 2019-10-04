https://static.news.ru/photo/5ef1370e-e792-11e9-adb6-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты The Washington Post выяснили, что американский лидер Дональд Трамп «заискивал» перед президентом РФ Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.

Политики созвонились через несколько дней после инаугурации Трампа.

Мы не смогли понять своевременно, почему он так добр по отношению к России, — приводит WP слова бывшего сотрудника вашингтонской администрации.

Сотрудники газеты утверждают, что президент США «плавал» в некоторых политических вопросах. А в это время лидер России придерживался чёткой позиции. Кроме того, глава Белого дома назвал Путина великим политиком и извинился за то, что не позвонил раньше.

Как писал News.ru, законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.