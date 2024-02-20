«Жестокая реальность»: в США раскрыли, чем обернется ВСУ потеря Авдеевки CNN: потеря Авдеевки стала поворотным моментом для Украины

Фото: МО Украины

Потеря Украиной города Авдеевка в ДНР стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева, угрожая перерасти в «крупнейшую наземную войну Европы» после Второй мировой войны, сообщил телеканал CNN. Там отметили, что предупреждения о возможных неудачах Украины на передовой из-за удержания Конгрессом США пакета помощи на $60 миллиардов «превратились в горькую и жестокую реальность».

Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов, — уточняет канал.

Украина продолжит слабеть без помощи Запада, подчеркнули авторы материала. А Россия, добившись ее поражения, не остановится на достигнутом, резюмировали аналитики.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о взятии Авдеевки, расположенной в ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.

После этого офицер ВСУ рассказал, что военные Вооруженных сил России научились изолировать поле боя, а также наносить быстрые удары, что и позволило им взять под контроль населенный пункт. Из-за нарушения логистики ВСУ не получали боеприпасы в нужном количестве, добавил он.