Власти не разрешат Илону Маску и Граймс назвать сына странным именем

https://static.news.ru/photo/d5227b44-9076-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/elonmusk/Global Look Press

Основатель Tesla и SpaceX Илона Маск и певица Клэр Элис Буше, известная под сценическим псевдонимом Граймс, не смогут назвать своего новорождённого сына X Æ A-12, сообщил юрист Дэвид Гласс.

По его словам, власти штата Калифорния, где прошли роды, не внесут такое имя в официальные документы.

В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребёнка, — уточнил он.

Гласс отметил, что единственным исключением является апостроф, надстрочный знак в виде запятой.

Юрист выразил уверенность, что власти откажутся принимать документ с именем X Æ A-12. Маск и Граймс смогут обжаловать это решение, однако, считает эксперт, их возражения вряд ли будут приняты, передаёт People.

Ранее NEWS.ru писал, что Граймс объяснила необычное имя своего первенца.