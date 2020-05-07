Власти не разрешат Илону Маску и Граймс назвать сына странным именем

Основатель Tesla и SpaceX Илона Маск и певица Клэр Элис Буше, известная под сценическим псевдонимом Граймс, не смогут назвать своего новорождённого сына X Æ A-12, сообщил юрист Дэвид Гласс.
По его словам, власти штата Калифорния, где прошли роды, не внесут такое имя в официальные документы.
В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребёнка, — уточнил он.
Гласс отметил, что единственным исключением является апостроф, надстрочный знак в виде запятой.
Юрист выразил уверенность, что власти откажутся принимать документ с именем X Æ A-12. Маск и Граймс смогут обжаловать это решение, однако, считает эксперт, их возражения вряд ли будут приняты,
Ранее NEWS.ru писал, что Граймс объяснила необычное имя своего первенца.
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